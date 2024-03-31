Мусаев: «Играли до конца до последней минуты, отдали все свои силы, сегодня это самое главное»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Могу только предположить, насколько в душе вы желали победы, потому что первый матч после возвращения. Как этот результат оценить, как оценить вашу игру?

- Наверное, результат закономерный. Были шансы у обеих команд добиться победы. Первый тайм не очень нам удался, были там ошибки в перестроениях, давали свободу в центральной части поля. Второй тайм лучше был. Гораздо лучше. Были возможности удвоить преимущество. Но, к сожалению, в концовке ошиблись в перестроениях. А так по самоотдаче и желанию выиграть - играли до конца до последней минуты, отдали все свои силы. Сегодня это самое главное.

- Кривцов, Волков, что по здоровью этих ребят известно? Я так понимаю, с Волковым все нормально?

- Вроде бы да. Надеемся, что у Кривцова это ушиб, а не надрыв.

- Если говорить о том, что хотелось сегодня воплотить на поле. Вы сказали про первый тайм, что не все получилось. В целом как вы планировали играть против «Локомотива»?

- Вы правы, не все получилось. Там есть проблема по среднему и высокому прессингу. Там еще не до конца мы разбираемся, «Локомотив» был готов к этому. Хотелось бы больше игры вперед, особенно после отборов, чтобы мы играли вперед, а не переходили во владение мячом. Больше вертикальной игры.

- Я видел, как вы выдохнули, когда по коридору шли. Это потому что такое напряжение было, что тяжело было дышать?

- Да нет, обычная игра, хорошая веселая игра. Я думаю, что зрители остались довольны. Когда тренер не нервничает, это плохо. Поэтому обычное состояние игры.