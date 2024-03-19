Джанашия: «Дзюба — один из лучших нападающих на сегодняшний день»

Бывший игрок «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о нападающем московской команды Артёме Дзюбе.

Эксперт назвал 35-летнего футболиста незаменимым для «железнодорожников» игроком, который сейчас является одним из лучших нападающих в лиге.

«Для команды он сила. Он один из самых лучших нападающих на данный момент. Я не вижу смысла с ним расставаться», — цитирует Джанашию «Чемпионат».

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт опытного футболиста с московским клубом рассчитан конца июня нынешнего года.