Митай — о трёх миллионах евро за свой трансфер: «Я тоже удивился этой цифре»

Защитник «Локомотива» Марио Митай оценил сумму своего трансфера из АЕКа летом 2022 года.

Напомним, албанский футболист обошёлся московскому клубу в 3 миллиона евро.

«Я тоже удивился этой цифре, но спортивный директор «Локомотива» уверил, что давно за мной следит и знает мой потенциал», — приводит слова Митая Sport24.

По словам 20-летнего футболиста, он гордится тем фактом, что является последним воспитанником АЕКа, которому удалось уехать в другой чемпионат за такие серьёзные деньги.

В нынешнем сезоне Митай провёл за «Локомотив» 19 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.