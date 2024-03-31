Денис Попов – о Мусаеве: «Роль тренера в «Краснодаре» не на первом месте»

Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги 22-го тура РПЛ.

- Чемпионат очень ровный в последнее время и непредсказуемый. Мы видим, что ЦСКА ведёт 2:0, а заканчивает 2:2. «Зенит» играет 1:1, «Спартак» играет 0:0. Наверно, на сегодняшний день нет стабильности ни у одного клуба. «Динамо» – то же самое, мы видим. Борется за медали и умудряется проиграть крупно дома. Начали говорить во всех интервью, что у них есть шанс на золото, – и тут такое. О каком золоте тогда может идти речь?

Внизу турнирной таблицы «Балтика» выиграла, ещё есть у неё шансы. Тем интересней, пока не умерла интрига. Что касается матча «Локомотива» с «Краснодаром», то, на мой взгляд, была очень яркая игра с обеих сторон. Каждая команда стремилась к победе, было обилие моментов. Игра практически без центра поля, быстрые атаки, одни, другие… Такой футбол нравится болельщикам. А для тренеров это адреналин, нервы, эмоции, валидол.

- Есть разница, тренирует «Краснодар» Ивич или Мусаев?

- То, о чём мы говорим уже на протяжении нескольких лет как минимум: «Краснодар» – это «Краснодар», и роль тренера у него не на первом месте. Там есть чётко выстроенная структура клуба, которую создал Галицкий, и она работает. Но всё равно при Ивиче у них был, наверно, самый большой шанс побороться за чемпионство. И первую часть чемпионата они закончили на первом месте. Как было бы дальше весной с Ивичем, никто не знает, но шанс у них был большой. А сейчас посмотрим, как «Краснодар» будет выступать с Мусаевым. Им предстоят два ключевых матча. Выезд в Нижний Новгород непростой будет, потому что «Пари НН» дома всегда даёт бой и набирает очки. Ну и лобовая игра с «Зенитом». Чтобы бороться за золото, «Краснодару» однозначно надо набирать в двух этих играх как минимум четыре очка, – подчеркнул Попов.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» отстаёт от «Зенита» на одно очко.