Агент Селюк: «В Испании о Сперцяне никто не знает»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах армянского футболиста заинтересована испанская «Жирона». По словам Селюка, эта информация не соответствует действительности.

«Я не знаю, насколько это всё реально, но точно могу сказать, что в Испании о нём никто не знает. Читал про «Жирону», но это неправда. Он не нужен там, в основе играют игроки сильнее, чем Сперцян», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 23 встречи, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 18 миллионов евро.