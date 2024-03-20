Корнеев: «Как минимум ещё один сезон Дзюба проведёт»

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, несмотря на слабую игру, ещё как минимум один сезон 35-летний Дзюба провести сможет.

«К сожалению, уже давно «Локомотив» не зависит от Артёма, но даже в свои 35 лет он способен забивать голы, особенно когда находится в хорошей физической форме. Мне кажется, что как минимум ещё один сезон он проведёт», — цитирует Корнеева Metaratings.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета нынешнего года.