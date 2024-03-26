Левенец: «Митрюшкин будет в «Локомотиве» запасным вратарём»

Бывший вратарь «Локомотива» Иван Левенец отреагировал на информацию о том, что голкипер «Химок» Антон Митрюшкин присоединится к «железнодорожникам» по окончании нынешнего сезона.

«Мне кажется, Митрюшкин будет в «Локомотиве» запасным голкипером. Гилерме тоже уже не молодой — вполне возможно, что закачивает карьеру», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Митрюшкин провёл за «Химки» 10 матчей, в которых пропустил девять голов и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В настоящий момент в составе «Локомотива» выступают три вратаря: Илья Лантратов, Даниил Худяков и Гилерме. После 20 туров РПЛ «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице.