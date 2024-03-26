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Левенец: «Митрюшкин будет в «Локомотиве» запасным вратарём»

26 Марта 2024 • 13:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Бывший вратарь «Локомотива» Иван Левенец отреагировал на информацию о том, что голкипер «Химок» Антон Митрюшкин присоединится к «железнодорожникам» по окончании нынешнего сезона.

«Мне кажется, Митрюшкин будет в «Локомотиве» запасным голкипером. Гилерме тоже уже не молодой — вполне возможно, что закачивает карьеру», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний Митрюшкин провёл за «Химки» 10 матчей, в которых пропустил девять голов и шесть раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.  

В настоящий момент в составе «Локомотива» выступают три вратаря: Илья Лантратов, Даниил Худяков и Гилерме. После 20 туров РПЛ «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Антон Митрюшкин Иван Левенец ещё теги

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