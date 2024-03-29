Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников рассказал, не станет ли Дзюба обузой для «Локомотива»

29 Марта 2024 • 21:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.60 X 3.45 2 2.65
31.03 19:30

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников рассказал, не превратился ли нападающий Артем Дзюба в обузу для Бывший защитник «Локомотива».

«Он не только один играет. Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Лучше, чем Сулейманов играл с первых минут. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий №1 в «Локомотиве». Других вариантов нет», — приводит слова бывшего футболиста национальной команды издание «РБ Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне Дзюба провел 24 встречи за «железнодорожников», в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Действующее соглашение игрока  с московской командой рассчитано до лета 2024-го и будет автоматически продлен ещё на год, если он сделает 10 результативных действий в чемпионате России.


 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Сенников РПЛ ещё теги

Новости по матчу

29 Марта
22:57
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Краснодар РПЛ - 31 марта 2024
22:05
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив — Краснодар чемпионата России — 31 марта 2024
21:12
Сенников рассказал, не станет ли Дзюба обузой для «Локомотива»
15:35
Деменко объяснил, за счёт чего «Крылья Советов» могут отобрать очки у «Зенита»
15:30
Лепёхин объяснил, почему «Динамо» является самой бьющей командой в РПЛ
11:33
Макаров – о «Краснодаре»: «Они заслуживают быть в тройке или даже занять первое место»
28 Марта
23:52
Рискованная ставка и прогноз на матч Локомотив – Краснодар чемпионата России – 31 марта 2024
23:19
«Краснодар» прилетел в Москву почти за трое суток до матча с «Локомотивом»
18:32
РПЛ объявила о помощи пострадавшим от теракта – лига перечислит по миллиону за каждый гол в туре
17:22
Белоус считает, что в «Локомотиве» собраны самые перспективные российские футболисты
16:15
РФС назначил судей на ближайший тур РПЛ
15:33
«Ювентус» работает над переходом защитника «Локомотива» Митая
14:13
Гладилин рассказал, почему Мусаеву удастся остановить неудачную серию «Краснодара»
13:49
Пикущак: «Не знаю, нравился или нет Галицкому футбол Ивича, но команда была на первом месте»
11:37
Мор высказался о назначении Мусаева на должность главного тренера «Краснодара»
00:24
Камоцци назвал бессмысленным увольнение Ивича из «Краснодара»
27 Марта
17:40
Эксперт считает, что игра «Локомотива» и «Краснодара» получится голевой
17:01
Митай рассказал, что его впечатлило в Каррере
16:51
Булыкин: «Дзюба себя ищет в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго»
16:41
Фильцов: «Уверен, что Худяков найдёт клуб из РПЛ»
16:15
Лысцов: «Краснодар» показывает сумасшедший футбол»
15:46
Колосков: «Краснодар» нельзя списывать со счетов, они по-прежнему претендуют на золото»
15:45
Ветеран «Локомотива» не исключил вероятную отставку Галактионова в конце сезона
15:41
Терёхин: «Я бы не стал списывать «Краснодар»
11:37
Агент Ленини: «В «Краснодаре» Кевин чувствует себя в безопасности»
11:28
Божович высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»
10:53
Митай — о трёх миллионах евро за свой трансфер: «Я тоже удивился этой цифре»
10:23
Митай: «Мне было боязно ехать в Россию»
26 Марта
19:56
Нигматуллин считает Гилерме легендой «Локомотива» 1
17:44
Корнюхин считает, что Лантратов не входит в топ-3 российских вратарей
17:12
Сенников: «Возможно, Митрюшкин рассматривается как замена Худякову и Гильерме»
17:09
«Локомотив» поможет пострадавшим в результате теракта
16:46
Лунёв: Удивляет нестабильность «Краснодара»
16:22
Смородская: Пиняеву рано играть в Европе
15:44
Мусаев: «Я отдам все силы, чтобы болельщики «Краснодара» были счастливы»
15:31
Наумов отреагировал на возможный переход Митрюшкина в «Локомотив»
13:27
Левенец: «Митрюшкин будет в «Локомотиве» запасным вратарём»
13:25
Непомнящий: «Краснодар» с Мусаевым способен бороться за чемпионство
13:18
Непомнящий — о назначении Мусаева в «Краснодар»: «Разумное решение»
13:10
Булыкин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Митрюшкина
12:39
Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему «Краснодар» посыпался весной
12:10
Кечинов назвал самую непредсказуемую команду среди топ-клубов РПЛ
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
18:25
Уваров уверен, что «Краснодар» боролся бы за чемпионство с Ивичем
17:14
Агент: Тикнизян хочет сыграть с «Краснодаром»
11:48
Газизов: «Верю, что «Краснодар» ещё навяжет борьбу «Зениту»
11:18
Агент Селюк: «В Испании о Сперцяне никто не знает»
24 Марта
18:09
Цорн: Итальянские клубы спрашивали меня о Митае
16:23
Корнеев: «Где Митай и где «Ювентус»? Они не живут на одной планете!»
21 Марта
18:22
Пейчинович назвал Джоковича лучшим спортсменом в истории
17:04
Пейчинович: «В «Локомотиве» у меня были самые лучшие моменты в карьере»
16:43
Голкипер Кокарев не хочет возвращаться в «Краснодар» — известна причина
10:30
Рожков — о Дзюбе: «Такой добряк весёлый»
20 Марта
21:08
Елич перечислил футболистов РПЛ, способных заиграть в Европе
20:49
Елич назвал Сперцяна одним из лучших полузащитников в Европе
16:27
Сафонов: «Сейчас в «Краснодаре» необычный период»
15:29
Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»
15:15
Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»
14:08
Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе
10:26
Корнеев: «Тикнизяну подойдёт команда, которая играет в три центральных защитника»
10:11
Агент: «Кайо уже работал с Мусаевым, никаких проблем»
09:45
Защитник «Локомотива» может перейти в «Ювентус»
09:15
Корнеев: «Как минимум ещё один сезон Дзюба проведёт»
19 Марта
20:48
Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды
17:39
Наумов: «Дзюба не готов к чемпионату» 1
15:46
Силкин: «После увольнения Ивича для «Краснодара» ничего не изменилось»
15:18
Агент: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»
15:04
Нигматуллин: Пользы «Локомотиву» от Дзюбы пока нет
14:42
Джанашия: «Дзюба — один из лучших нападающих на сегодняшний день»
13:30
Радич — об отставке Ивича: «В «Краснодаре» ожидали, что будут у «Зенита» выигрывать 10 очков?»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Месси обратился к «Барселоне» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Ромеу уволен из «Барселоны» Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024 Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Хвича тремя словами прокомментировал выход Грузии на Евро-2024
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» в плей-офф КХЛ, сравняв счёт в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Ростов Ростов
1
4
1.77 3.90 4.00
Видео
30.03.24 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
3.65 3.80 1.87
Видео
30.03.24 в 16:30
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.25 3.60 2.07
Видео
30.03.24 в 17:30
Балтика Балтика
Пари НН Пари НН
2.34 3.05 3.20
Видео
30.03.24 в 19:00
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
1.49 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
29 Марта
23:56 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Ростова» Мохеби рассказал, как называет Карпина
23:47 · Россия. Премьер-лига
Юран заявил, что разрешает своим игрокам курить
23:40 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ростова» Мохеби раскрыл секрет своей результативности
23:38 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Планируем подписать контракт с Кучаевым в конце сезона»
23:19 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о своём контракте с «Динамо»
22:59 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что «Динамо» потеряло шансы на победу в РПЛ
22:55 · Россия. Премьер-лига
Личка: «К сожалению, индивидуальных ошибок было очень-очень много сегодня»
22:51 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Проблема «Балтики» – её игроки»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Первый гол нас нокаутировал»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Я не вижу причин для увольнения Игнашевича»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Лещенко высказался о поражении «Динамо» от «Ростова»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «3:0 в первом тайме - понятно, что неожиданно, но должно быть и больше»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё: «Даже если проигрываем с большим счётом, всё равно должны всегда играть до конца»
22:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин определил причину поражения «Динамо» в матче с «Ростовом»
22:20 · Россия. Премьер-лига
Тарханов предположил, что «Ростов» поборется за место в пятёрке 1
Все новости
Рекомендуем