Сенников рассказал, не станет ли Дзюба обузой для «Локомотива»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников рассказал, не превратился ли нападающий Артем Дзюба в обузу для Бывший защитник «Локомотива».

«Он не только один играет. Если команда на ходу, то и Дзюба тоже хорошо себя показывает. К первому матчу с «Динамо» он, наверное, был не готов чисто физически и его заменили после первого тайма. Но в игре с «Сочи» Дзюба очень хорошо вышел на замену. Лучше, чем Сулейманов играл с первых минут. Считаю, что на данный момент Дзюба — нападающий №1 в «Локомотиве». Других вариантов нет», — приводит слова бывшего футболиста национальной команды издание «РБ Спорт».

Отметим, что в текущем сезоне Дзюба провел 24 встречи за «железнодорожников», в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Действующее соглашение игрока с московской командой рассчитано до лета 2024-го и будет автоматически продлен ещё на год, если он сделает 10 результативных действий в чемпионате России.



