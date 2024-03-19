Радич — об отставке Ивича: «В «Краснодаре» ожидали, что будут у «Зенита» выигрывать 10 очков?»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, сербский специалист был уволен после того, как «быки» вылетели из Кубка России, уступив в 1/4 финала (Пути регионов) «Химкам» со счётом 0:2.

По мнению Радича, отставка Ивича связана не только с неудовлетворительными результатами «Краснодара».

«В «Краснодаре» ожидали, что клуб будет 10 очков выигрывать у «Зенита»? Владимир сделал хорошую работу, команда была на ходу. Может, какие-то внутренние дела — я не знаю», — цитирует Радича .

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. Отметим, что после отставки Ивича «быков» возглавил Мурад Мусаев, ранее уже работавший в клубе.