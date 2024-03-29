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Макаров – о «Краснодаре»: «Они заслуживают быть в тройке или даже занять первое место»

29 Марта 2024 • 11:33 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
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31.03 19:30

Нападающий московского «Динамо» Денис Макаров поделился своим мнением о «Краснодаре».

Форвард отметил, что «Краснодар» является хорошей командой, ведь у них высокий уровень футболистов, а также достойный стадион.

«Они заслуживают быть в тройке или даже занять первое место. Почему нет, когда для тебя всё делают? Например, строят прекрасные стадионы», - приводит слова Макарова «Чемпионат».

Напомним, что «Краснодар» во время международной паузы уволил Владимира Ивича, а на его место пришел Мурад Мусаев.

«Быки» занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Денис Макаров

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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