Макаров – о «Краснодаре»: «Они заслуживают быть в тройке или даже занять первое место»

Нападающий московского «Динамо» Денис Макаров поделился своим мнением о «Краснодаре».

Форвард отметил, что «Краснодар» является хорошей командой, ведь у них высокий уровень футболистов, а также достойный стадион.

«Они заслуживают быть в тройке или даже занять первое место. Почему нет, когда для тебя всё делают? Например, строят прекрасные стадионы», - приводит слова Макарова «Чемпионат».

Напомним, что «Краснодар» во время международной паузы уволил Владимира Ивича, а на его место пришел Мурад Мусаев.

«Быки» занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» одно очко.