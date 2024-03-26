Непомнящий — о назначении Мусаева в «Краснодар»: «Разумное решение»

Бывший тренер «Балтики» Валерий Непомнящий высказался о назначении Мурада Мусаева на должность наставника «Краснодара».

Специалист признался, что ему нравится тренерская работа Мусаева.

— Вполне разумное решение пригласить Мусаева на пост главного тренера. Нужно было, чтобы команду принял человек, который разбирается в ситуации, — цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

Тренер отметил, что Мусаев присутствовал на последних играх «Краснодара», поэтому уже знаком с футболистами команды.

Напомним, на посту главного тренера «быков» Мусаев сменил Владимира Ивича, который был уволен после вылета команды из Кубка России.