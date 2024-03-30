Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, кубанский клуб отпустит своего основного голкипера летом, если поступит предложение от европейской команды. Сообщается, что «быки» готовы расстаться и с хавбеком Эдуардом Сперцяном при условии достойного предложения.

В текущей кампании 25-летний Сафонов сыграл в 20 матчах чемпионата России, пропустил 15 мячей и в восьми встречах смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в 18 миллионов евро.