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«Краснодар» готов отпустить Сперцяна и Сафонова в Европу слухи

30 Марта 2024 • 20:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
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Через 21 ч. 40 мин.

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов может сменить клубную прописку в предстоящее трансферное окно.

Как стало известно Metaratings, кубанский клуб отпустит своего основного голкипера летом, если поступит предложение от европейской команды. Сообщается, что «быки» готовы расстаться и с хавбеком Эдуардом Сперцяном при условии достойного предложения.

В текущей кампании 25-летний Сафонов сыграл в 20 матчах чемпионата России, пропустил 15 мячей и в восьми встречах смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до 2029 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость вратаря в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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