Точилин — о «Краснодаре»: «Всё происходящее в клубе — сложный эксперимент»

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о возвращении Мурада Мусаева на пост наставника «Краснодара».

Напомним, в «Краснодаре» Мусаев сменил Владимира Ивича, который был отправлен в отставку после вылета «быков» из Кубка России.

По мнению Точилина, неизвестно, как перестановки на тренерском мостике команды скажутся на игроках в психологическом плане.

«Я не уверен, что за пару недель можно кардинально изменить рисунок игры. Я считаю, что вообще всё происходящее в клубе — сложный эксперимент. И не факт, что он завершится позитивно», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт уже сегодня, 31 марта, против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.