Уваров уверен, что «Краснодар» боролся бы за чемпионство с Ивичем

Экс-вратарь «Динамо» Александр Уваров высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Я уверен, что с Ивичем «Краснодар» бы сто процентов боролся за чемпионство. Его увольнение вызывает вопросы, видимо, не сработались с Галицким», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что желает «Краснодару» завоевать чемпионский титул в текущем сезоне.

Напомним, Ивича на посту главного тренера «быков» сменил Мурад Мусаев.

После 20 сыгранных туров «Краснодар» располагается на второй строчке в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке 39 баллов. Отставание кубанского коллектива от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.