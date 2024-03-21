Пейчинович: «В «Локомотиве» у меня были самые лучшие моменты в карьере»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о периоде своих выступлений за московский клуб.

Годы, проведённые в «Локомотиве», Пейчинович назвал самыми лучшими в своей карьере, так как ему удалось выиграть чемпионат и Кубок России.

«С «Локомотивом» были самые лучшие моменты. Чемпионат и два Кубка России за четыре года — это большой успех», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Напомним, сербский футболист представлял «железнодорожников» в период с 2014 по 2018 год. В составе «Локомотива» защитник провёл 113 матчей, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.