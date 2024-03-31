Гилерме рассказал, что у него нет проблем со здоровьем

Голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме сообщил, что не испытывает проблем со здоровьем.

- Со здоровьем все нормально. Я не играл, потому что вернулся только пять дней назад. Надеюсь, к следующей игре буду готов, - цитирует бразильца с российским гражданством «Матч ТВ».

Также Гилерме сообщил, что в настоящее время он не начал обсуждение нового контракта с клубом.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Всего в его активе 383 матча за московский клуб. В последний раз он выходил на поле в прошлом сезоне, проведя три матча в РПЛ. Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает 30 июня этого года.