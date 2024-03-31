Глушенков: «Пропустили, как обычно, со стандарта, ничего нового»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Краснодар» Максим Глушенков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что происходило в первом тайме, таком тяжелом для команды?

- Пропустили, как обычно, со стандарта, ничего нового. Сколько бы мы, наверное, не тренировали эти стандарты на тренировках… Как будто мы весь блок соберем. Как можно пропустить со стандарта? Прямым ударом. Как там еще можно забить? Через себя, головой, пяткой, я не знаю. Потом только перестанем пропускать с угловых.

- Почти все знают, что у «Краснодара» это фишка, сильные подачи с вращением на ворота. Как-то это разбирали?

- Я ж говорю, что мы три дня тренировали стандарты. Что дальше? Дальше мы, можно сказать, включились. На какой минуте там мы пропустили? На пятой? Потом стали атаковать, у нас были моменты, подходы, опять реализация хромает у нас. Слава богу, отыгрались и хотя бы вничью сыграли. Но могли еще и додавить в конце.

- Какие были метаморфозы, связанные с твоей позицией? Потому что ты начинал оттянутым нападающим, потом «девяткой», что еще было?

- И потом в конце справа играл еще.

- Насколько комфортно для тебя и необычно по ходу матча три позиции сменить?

- Мне как-то… Я на всех этих позициях играю, поэтому мне не сложно перестраиваться.

- А самая комфортная?

- Вообще под нападающим, «десятку», но и, наверное, справа, когда в центр захожу.

- Что за ощущения были во втором тайме, когда все меньше времени оставалось, и все уже варианты перепробованы? Видно, что лбом уперся «Краснодар», но все же этот гол родился. Расскажи про свой мяч, как ты открывался под передачу Сарвели. Эта связка чертановско-самарская.

- Прошла передача между линиями, тут я крикнул Сарвели, чтобы он дал, он умеет это делать, покатил. Я принял и решил бить сразу же вторым касанием, потому что в первом тайме улучшал и улучшал позицию, там, наверное, момента два было, когда улучшал. Подумал, сказал «Нет. Если будет в каком-то моменте шанс ударить, то я первым приму и вторым ударю. Либо сразу буду первым бить». С правой, «костылем». Раз в год стреляет.

- Много вообще забивал с правой?

- Да нет, 4-5 примерно.