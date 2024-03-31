Деменко: «Даже в случае поражения от «Локомотива» «Краснодар» будет бороться»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ, в котором «быки» встретятся с «Локомотивом».

Эксперт считает, что даже в случае поражения «быки» продолжат вести борьбу за золотые медали.

«Сейчас пришёл Мусаев, он будет создавать что-то своё, показывать Сергею Галицкому, что может привести команду к титулу. По игре вряд ли будет много изменений. Возможно, поменяет одну-две позиции», — приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится сегодня, 31 марта. Начало — в 19:30 по московскому времени. На сегодняшний день «быки» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая шестых «железнодорожников» на семь очков.