Дьяков не верит в чемпионство «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака-2» Виталий Дьяков высказался о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

— «Черно-зеленые» пока продолжают борьбу за чемпионство, хотя я в это уже совершенно не верю. Думаю, они будут третьими, либо вообще выпадут из тройки, — приводит слова Дьякова Legalbet.

По итогам 20 сыгранных матчей «Краснодар» имеет в своей копилке 39 зачетных баллов. Такое количество очков позволяет «быкам» находиться на второй строчке в чемпионате России. Отставание команды от «Зенита», который располагается на вершине таблицы, составляет всего одно очко.

Стоит сказать, что «Краснодар» может вернуться на первую строчку, если в ближайшем матче одолеет «Локомотив».