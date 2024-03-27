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Булыкин: «Дзюба себя ищет в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго»

27 Марта 2024 • 16:51 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, что нападающий «железнодорожников» Артём Дзюба в скором времени может завершить игровую карьеру и уйти в шоу-бизнес.

«Он себя ищет везде и в разных шоу, потому что понимает, что в футболе ему осталось недолго. Если хорошо перейдёт в шоу-бизнес, то может хорошо закончить с футболом», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт опытного нападающего с московским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
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