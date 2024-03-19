Агент: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»

Хелсио Алиск, агент полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал, скажется ли на будущем бразильского футболиста отставка сербского тренера Владимира Ивича.

«Нет, Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кади провёл за «Краснодар» 24 матча, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт 27-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до середины 2026 года.

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице. От первого «Зенита» «быки» сейчас отстают на одно очко. Свой следующий матч южане проведут 31 марта против «Локомотива».