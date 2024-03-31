«Локомотив» и «Краснодар» озвучили составы на матч РПЛ

Программу 22-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать матч между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Рулевой «Локомотива» Михаил Галактионов включил в стартовый состав таких футболистов: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Сулейманов, Глушенков.

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев, в свою очередь, выбрал следующий стартовый состав: Сафонов, Волков, Кайо, Алонсо, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Матч «Локомотив» - «Краснодар» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.