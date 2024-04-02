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Щербаченко: «Давно не видел, чтобы «Краснодар» так возили» эксклюзив

02 Апреля 2024 • 15:47 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Краснодар

Бывший главный тренер «Балтики» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением об игре «Краснодара» в выездном матче 22-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (1:1).

- По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом», было непривычно смотреть на такой беспомощный «Краснодар». А во втором тайме действительно немножко наладили игру. Кривцов, с одной стороны, очень важный игрок для «Краснодара», но когда он получил травму и был заменён, остальные встряхнулись и стали больше похожи сами на себя, уже держали борьбу, и движение чуть получше стало. У «Локомотива» до перерыва практически всё получалось: и разные подходы к воротам, и заходы в штрафную, и передачи с флангов. Но после перерыва была больше равная игра. Получилась парадоксальная ситуация: в первом тайме «Краснодар» играл плохо, но выиграл его, а во втором тайме играл хорошо, но проиграл его. Если так брать по сумме всего, то, наверно, ничейный счёт более закономерный, чем если бы «Краснодар» удержал победу.

- Сначала «быки» играли в традиционный «краснодарский» футбол?

- Чтобы «Краснодар» так возили, как в первом тайме матча с «Локомотивом», я давно не видел. Поэтому я не скажу, то это был традиционный «краснодарский» футбол. Смена тренера влияет на психологический климат в команде. Игроки тоже видят баннеры болельщиков в поддержку Ивича. Многие из них, имеющие богатый футбольный опыт, тоже наверняка были удивлены решением Сергея Николаевича Галицкого по поводу смены тренера. Я не хочу тут комментировать, потому что это сугубо внутреннее дело «Краснодара». Если в других клубах есть совет директоров и сложная коллегиальная система принятия кадровых решений, то в «Краснодаре» всё решает один человек. Сергей Николаевич сам создавал свой клуб, это его детище, и он имеет право уволить тренера, если тот не соответствует его видению футбола. Как говорится, в своём доме каждый сам себе хозяин. «Краснодар» – это дом, который Галицкий построил сам, и он может делать в нём то, что он считает нужным, – заключил Щербаченко.

«Краснодар» в турнирной таблице занимает второе место, уступая лидирующему «Зениту» одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ ещё теги

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