Булыкин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Митрюшкина

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в стан «железнодорожников».

Ранее появилась информация, что воспитанник «Спартака» подписал контракт с «Локомотивом».

— У Худякова и Гильерме летом кончаются контракты, поэтому на всякий случай берут нового вратаря. Посмотрим, как будет себя проявлять, — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Специалист отметил, что только время покажет, поможет ли Митрюшкин «Локомотиву».

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел десять матчей во всех турнирах, пропустил девять голов и шесть раз оставил свои ворота в неприкосновенности.