Сенников: «Краснодару» уже нечего терять»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ между «красно-зелёными» и «Краснодаром».

По мнению эксперта, команды порадуют болельщиков открытым футболом и обилием опасных моментов.

«Две интересные команды. Интересные и по составу, и по задачам. Конечно, оба клуба неудачно стартовали этой весной. Жду открытый футбол и много моментов. «Быкам» уже нечего терять. Их устроит либо первое место, либо никакое. У нас сейчас есть только первое место», — сказал Сенников.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится сегодня, 31 марта, в Москве. Начало — в 19:30 по местному времени.