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«Локомотив» поможет пострадавшим в результате теракта

26 Марта 2024 • 17:09 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

«Локомотив» сообщил о помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ужасного теракта в Подмосковье. Деньги, которые «железнодорожники» заработают в ближайшим матче против «Краснодара», будут направлены в Российский Красный Крест. Они пойдут на помощь пострадавшим.

Матч двадцать второго тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдёт в воскресенье, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Железнодорожники» отмечают, что на стадионе в день игры не будет развлекательных мероприятий.

«Локомотив» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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