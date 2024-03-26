«Локомотив» поможет пострадавшим в результате теракта

«Локомотив» сообщил о помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ужасного теракта в Подмосковье. Деньги, которые «железнодорожники» заработают в ближайшим матче против «Краснодара», будут направлены в Российский Красный Крест. Они пойдут на помощь пострадавшим.

Матч двадцать второго тура Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдёт в воскресенье, 31 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Железнодорожники» отмечают, что на стадионе в день игры не будет развлекательных мероприятий.

«Локомотив» сейчас располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ.