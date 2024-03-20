Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, Ивич был уволен после поражения «быков» от «Химок» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов). Вместо сербского специалиста был назначен Мурад Мусаев, ранее уже работавший в «Краснодаре».

По словам Первака, увольнение Ивича стало для него большим сюрпризом, так как тренер провёл хорошую работу и выжимал максимум из имеющегося в его распоряжении состава.

«Галицкий (владелец «Краснодара) поступил импульсивно, никакой логики тут не просматривается. Может, он просто захотел более управляемого тренера. Ивич — самостоятельная фигура, вмешиваться в игровые процессы не позволял», — приводит слова Первака «Спорт-Экспресс».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.