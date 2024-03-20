Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»

20 Марта 2024 • 15:15 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

Напомним, Ивич был уволен после поражения «быков» от «Химок» (0:2) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов). Вместо сербского специалиста был назначен Мурад Мусаев, ранее уже работавший в «Краснодаре».

По словам Первака, увольнение Ивича стало для него большим сюрпризом, так как тренер провёл хорошую работу и выжимал максимум из имеющегося в его распоряжении состава.

«Галицкий (владелец «Краснодара) поступил импульсивно, никакой логики тут не просматривается. Может, он просто захотел более управляемого тренера. Ивич — самостоятельная фигура, вмешиваться в игровые процессы не позволял», — приводит слова Первака «Спорт-Экспресс».

После 20 туров РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Первак Владимир Ивич ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Марта
15:29
Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»
15:15
Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»
14:08
Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе
10:26
Корнеев: «Тикнизяну подойдёт команда, которая играет в три центральных защитника»
10:11
Агент: «Кайо уже работал с Мусаевым, никаких проблем»
09:45
Защитник «Локомотива» может перейти в «Ювентус»
09:15
Корнеев: «Как минимум ещё один сезон Дзюба проведёт»
19 Марта
17:39
Наумов: «Дзюба не готов к чемпионату» 1
15:46
Силкин: «После увольнения Ивича для «Краснодара» ничего не изменилось»
15:18
Агент: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»
15:04
Нигматуллин: Пользы «Локомотиву» от Дзюбы пока нет
14:42
Джанашия: «Дзюба — один из лучших нападающих на сегодняшний день»
13:30
Радич — об отставке Ивича: «В «Краснодаре» ожидали, что будут у «Зенита» выигрывать 10 очков?»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу Стала известна сумма штрафа Промеса
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
Спортивные новости
Вайсфельд: «Теперь «Динамо» не хватает уверенности» Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
15:29 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Честно, я обалдел от такой формулировки»: Первак спросил у руководителя «Спартака», зачем продлили контракт с Абаскалем
15:03 · Россия. Премьер-лига
Первак заявил, что после ухода Федуна в «Спартаке» стало хуже 1
15:01 · Россия. Премьер-лига
Хёведес — о своём уходе из «Шальке»: «Мне было очень больно»
14:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» - самые дорогие команды РПЛ
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Караваева
14:25 · Россия. Премьер-лига
Дзюба, Смолов и Нино – самые подешевевшие игроки РПЛ
14:19 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» стал самым подорожавшим игроком РПЛ
14:14 · Россия. Премьер-лига
Transfermarkt лишил Промеса рыночной стоимости
14:08 · Россия. Премьер-лига
Кокорин мог бы играть в «Реале» - Радич
14:08 · Россия. Премьер-лига
Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе
13:55 · Россия. Премьер-лига
Первак: «Абаскаль - не уровень «Спартака» 1
13:50 · Россия. Премьер-лига
Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку
13:37 · Россия. Премьер-лига
«Удинезе» закрыл долг перед ЦСКА
Все новости
Рекомендуем