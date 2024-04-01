В «Локомотиве» ответили на вопрос о ситуации Миранчука и Жемалетдинова

Владимир Леонченко, который в «Локомотиве» работает на должности генерального директора, ответил на вопрос о ситуации Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

Как известно, действующие контракты Миранчука и Жемалетдинова с «Локомотивом» рассчитаны до конца текущего сезона.

«У нас поставлена задача, футболисты ее знают. Мы боремся за результат все вместе, дальше будем принимать решение», - цитирует Леонченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в воскресенье «Локомотив» на своём поле не смог обыграть «Краснодар» - ничья 1:1. На текущий момент команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.