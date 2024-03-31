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Мостовой: «Ничего не жду от Мусаева в «Краснодаре»

31 Марта 2024 • 13:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
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Через 5 ч. 58 мин.

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил перспективы Мурада Мусаева на посту главного тренера «Краснодара».

Напомним, Мусаев занял свой пост по ходу текущего месяца, сменив Владимира Ивича, который был отправлен в отставку после вылета «быков» из Кубка России.

«Если честно, ничего не жду от Мусаева в «Краснодаре». Я до сих пор не понимаю, как можно было убрать Ивича. Там (в «Краснодаре») собраны игроки хорошего уровня. Задача Мусаева просто не мешать им», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Свой первый матч при Мусаеве «Краснодар» проведёт уже сегодня, 31 марта, против «Локомотива». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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