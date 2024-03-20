Елич перечислил футболистов РПЛ, способных заиграть в Европе

Бывший заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич ответил на вопрос, кто из футболистов РПЛ может заиграть в Европе.

«Сперцян, Сафонов и Черников могли бы играть в топ-клубах. Может быть, я так говорю, потому что Саня Черников — мой любимчик, но он точно мог бы заиграть», — приводит слова Елича «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что с хорошей скоростью идет прогресс у Пиняева, Пруцева и Фомина.

На данный момент в сильнейших лигах Европы выступают следующие российские футболисты: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад») и Далер Кузяев («Гавр»).