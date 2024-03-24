Корнеев: «Где Митай и где «Ювентус»? Они не живут на одной планете!»

Бывший спортивный директор «Локомотива» и «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса» к защитнику «железнодорожников» Марио Митаю.

Ранее сообщалось, что скауты итальянского клуба просмотрели албанского футболиста во время товарищеского матча с Чили (0:3).

«Где Митай и где «Ювентус»? Пожалуйста не смешите! Они не живут на одной планете!» — приводит слова Корнеева «Чемпионат».

В текущем сезоне Митай провёл за «Локомотив» 19 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Албании в 1,5 миллиона евро.