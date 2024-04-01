«Локомотив» ни разу не выиграл в 2024 году

31 марта московский «Локомотив» не смог обыграть на своём поле «Краснодар».

Встреча 22-го тура Российской премьер-лиги завершилась ничейным результатом – 1:1.

Для «железнодорожников» эта игра стала уже четвертой подряд, в которой они не смогли одержать победу. В минувших трех матчах РПЛ «Локомотив» потерпел одно поражение и дважды сыграл вничью, а также один раз проиграл в Кубке России.

Стоит отметить, что на счету команды Михаила Галактионова пока нет побед в официальных матчах в новом году.

3 апреля «Локомотив» встретится на выезде с «Уралом» в рамках 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Начало – в 16:00 по мск.