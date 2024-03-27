Агент Ленини: «В «Краснодаре» Кевин чувствует себя в безопасности»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, сообщил, что последние трагические события, произошедшие в России, никак не повлияют на будущее 27-летнего футболиста.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошёл теракт.

«Кевин сейчас в сборной Кабо-Верде, он особо не в курсе всей этой ужасной ситуации. На его будущее она никак не повлияет. В «Краснодаре» Ленини чувствует себя в безопасности», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини провёл за «Краснодар» 17 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока сборной Кабо-Верде с российским клубом рассчитан до середины 2025 года.