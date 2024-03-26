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Наумов отреагировал на возможный переход Митрюшкина в «Локомотив»

26 Марта 2024 • 15:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном трансфере вратаря «Химок» Антона Митрюшкина в столичный клуб.

Ранее появилась информация, что Митрюшкин подписал трудовой договор с «Локомотивом».

Наумов признался, что его беспокоит судьба 20-летнего Худякова.

— Если нет возможности оставить Даниила в команде, тогда нужен еще один вратарь. Гилерме уже в возрасте и вероятнее всего завершит карьеру, — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

При этом функционер считает, что «Локомотиву» нужно сохранить Худякова, а не подписывать Митрюшкина.  

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 28-летнего Митрюшкина составляет 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Николай Наумов Антон Митрюшкин Даниил Худяков ещё теги

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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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