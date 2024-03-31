Защитник «Локомотива» ответил, находится ли команда в кризисе

Игрок столичного «Локомотива» Лукас Фассон по окончании матча 22-го тура чемпионата России с «Краснодаром» пообщался с журналистами.

Встреча, прошедшая 31 марта на стадионе «РЖД-Арена», завершилась вничью со счётом 1:1.

- Безусловно, без побед настроение в команде не может быть абсолютно хорошим. Такие периоды бывают, тут важно перетерпеть, - цитирует бразильского защитника «Матч ТВ».

На вопрос, находятся ли «железнодорожники» в кризисе, футболист ответил: «Нет».

Фассон выступает за «Локомотив» с лета 2022 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе». Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость составляет 3,5 млн евро. В текущем сезоне на счету игрока 17 матчей в РПЛ и одна голевая передача.