Мусаев: «Я отдам все силы, чтобы болельщики «Краснодара» были счастливы»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о своём возвращении в кубанский клуб.

Тренер заявил, что это решение ему далось нелегко, но «Краснодар» является его клубом.

«Я отдам все свои силы, все свои знания для того, чтобы болельщики, руководство клуба были счастливы», — заявил Мусаев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, ранее «Краснодар» уволил с поста главного тренера команды Владимира Ивича, после чего пригласил в свои ряды Мусаева.

По итогам 20 сыгранных матчей «Краснодар» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе «быков» 39 баллов. Отставание команды от лидирующего «Зенита» составляет одно очко.