Корнюхин считает, что Лантратов не входит в топ-3 российских вратарей

Тренер вратарей Евгений Корнюхин ответил на вопрос, входит ли голкипер «Локомотива» Илья Лантратов в тройку лучших в России.

«Если не было вызова в сборную на товарищеские матчи, значит, он в чем-то недотягивает», — приводит слова Корнюхина портал «РБ Спорт».

В нынешней кампании 28-летний Лантратов появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, пропустил 29 голов и пять раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор футболиста с «Локомотивом» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Лантратова в три миллиона евро.