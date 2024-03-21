Рожков — о Дзюбе: «Такой добряк весёлый»

Защитник «Рубина» Илья Рожков поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, с которым ему довелось потренироваться в 2022 году.

18-летний футболист назвал Дзюбу весёлым человеком, который своим отношением к тренировочному процессу показывает партнёрам пример.

«Такой добряк весёлый — постоянно шутит. Но, если тяжёлая тренировка, требует от всех, чтобы максимально выкладывались», — цитируют Рожкова «Известия».

Напомним, Дзюба тренировался с «Рубином» перед своим переходом в турецкий «Адана Демирспор».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 23 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.