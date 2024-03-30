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Смородская — об агентских выплатах «Локомотива»: «Колоссальные! Клубу плохо платить такие баснословные деньги»

30 Марта 2024 • 13:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.65 X 3.30 2 2.70
31.03 19:30

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о сумме агентских выплат московского клуба.

«Агентские выплаты абсолютно колоссальные, невероятно большие. Их надо уменьшать на законодательном уровне! Конечно, клубу плохо платить такие баснословные деньги. Да, агенты клубам не нужны, но без футбольных агентов не могут футболисты», - приводит слова бывшего руководителя «железнодорожников» издание «СЭ».

Также Смородская отметила, что во время её работы клуб не платил такие агентские. По словам Ольги Юрьевны, команда выплачивала не больше пяти процентов от трансфера, что закреплено законодательно.

Ранее появилась информация, что в 2023 году «красно-зелёные» потратили 242 088 818 рублей на выплаты агентам игроков.

Добавим, что 31 марта в Москве «Локомотив» примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 (мск).


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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
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