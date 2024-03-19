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Наумов: «Дзюба не готов к чемпионату»

19 Марта 2024 • 17:39 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего «красно-зелёных» Артёма Дзюбы после зимней паузы.

По мнению функционера, Дзюба сдал по той причине, что не провел полноценные сборы с «Локомотивом», а это очень важно в таком возрасте.

«Дзюба не готов к чемпионату. Может, по ходу наберет игровую практику. Пока это не тот Дзюба», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что пока не стоит говорить о будущем Дзюбы в «Локомотиве», ведь до конца сезона еще есть время.

Напомним, контракт 35-летнего форварда с «железнодорожниками» рассчитан до предстоящего лета.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Артём Дзюба ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
19 Марта 2024 в 17:54
да он уже года три как не играет, а дурака валяет
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