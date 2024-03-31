Сперцян: «Мурада Олеговича знаем ещё с детства, поэтому, конечно, мы рады ему, один кулак и до конца»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Было много спорных эпизодов. В первую очередь наш гол. Я присоединился к команде в Москве, как и многие игроки, поэтому мы стандарты тренировали на базе «Локомотива». Они, конечно же, всё видели. Но это не помогло им.

- Это уже в который раз сработало? Эта подача. С «Сочи» была.

- Да, с «Локомотивом» мы такой же забили в прошлом году, Алонсо забил. Пока работает, нужно использовать это.

- Что потом? Был момент с твоим падением достаточно спорный. Как тебе кажется, насколько это было близко к пенальти? Потому что контакт был, наступ или не наступ? Еще при счете 1:0, кстати.

- Я сейчас не могу сказать. Там такой момент был. Успел я вроде ногу засунуть туда. Не чувствовал ногу, потому что у меня там бинт, поэтому я особо не почувствовал контакт. Надо посмотреть.

- Каково это, когда команда наверху, и происходит смена тренера, что за обстановка внутри коллектива?

- Мы профессионалы и должны делать свое дело, играть в футбол. У каждого тренера свои требования, но мы Мурада Олеговича знаем еще с детства, поэтому, конечно, мы рады ему. Один кулак и до конца.

- У тебя вызвало позитив его назначение?

- Всегда нужно искать позитив. Нельзя думать о чем-то плохом.