Матч «Локомотив» - «Краснодар» начался с задержкой из-за «Матч ТВ»

Воскресный матч двадцать второго тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром» начался с задержкой. Причиной стали технические проблемы с трансляцией, которые возникли на стороне «Матч ТВ».

К счастью, проблемы удалось решить, и игра уже идёт. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Если «Краснодар» сможет обыграть «Локомотив», то выйдет на первое место в турнирной таблице. В субботу, как известно, «Зенит» потерял очки в Самаре, сыграв вничью с местными «Крыльями Советов».