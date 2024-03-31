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Из «Краснодара» может уйти защитник эксклюзив

31 Марта 2024 • 16:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.65 X 3.30 2 2.70
Через 1 ч. 27 мин.

Из «Краснодара» в летнее трансферное окно может уйти защитник Кайо. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», на текущий момент «быки» не планируют продлевать контракт с 28-летним бразильцем.

Действующий трудовой договор Кайо с «Краснодаром» рассчитан до конца текущего сезона. Таким образом, летом бразильский футболист может обрести статус свободного агента.

За «Краснодар» Кайо выступает с лета 2019 года. С тех пор бразилец провёл 98 официальных матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.

В воскресенье «Краснодар» проведёт матч против «Локомотива», не пропустите текстовую трансляцию.

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