Смородская: Пиняеву рано играть в Европе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о прогрессе российского нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева.
«Я столько видела подающих надежд игроков. Поживем-увидим, в какую сторону он будет развиваться», — заявила Смородская «Спорт-Экспрессу».
По мнению специалиста, Пиняеву пока рано уезжать в европейский клуб.
В этом сезоне 19-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять ассистов.
Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.
Бан пользователя