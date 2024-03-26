Смородская: Пиняеву рано играть в Европе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о прогрессе российского нападающего «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«Я столько видела подающих надежд игроков. Поживем-увидим, в какую сторону он будет развиваться», — заявила Смородская «Спорт-Экспрессу».

По мнению специалиста, Пиняеву пока рано уезжать в европейский клуб.

В этом сезоне 19-летний футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.