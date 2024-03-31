Мусаев: «Главное пожелание руководства, чтобы играли в краснодарский футбол»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Локомотивом».

- Вы вернулись после достаточно долгого отсутствия, пришли в клуб, который сейчас находится на самом верху и продолжает бороться за чемпионство. Что для вас это возвращение, каким вы увидели коллектив? Какие были эмоции, что сейчас на душе?

- Эмоций было очень много, возвращение не было сложным, потому что все работники, которые работали при мне, остались в клубе. Многих ребят я знаю. Поэтому всё прошло достаточно комфортно, тем более это мой город, мой дом, поэтому на сегодняшний день всё хорошо.

- Главное пожелание от руководства команды?

- Главное пожелание, чтобы, наверное, играли в краснодарский футбол. Но в то же время мы понимаем, что не можем делать резких изменений, все ребята были в сборной. Шаг за шагом будем чуть-чуть меняться.