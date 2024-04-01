Полузащитник «Локомотива» Батраков оценил свой дебют в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от первого матча за «железнодорожников».

- Как долго ждали своего дебюта за первую команду?

- Ждал этого с начала весенней части чемпионата. Попадал в заявку и в каждом матче ждал, что меня выпустят. Был полностью готов к этому.

- Сильно волновались, когда узнали, что выйдете на поле?

- Волнение всегда присутствует, потому что это уже взрослый уровень футбола. Узнал о том, что выйду на поле, после перерыва, когда мне сказали разминаться и готовиться.

- Дебютанты обычно говорят, что пару касаний мяча им хватает, чтобы волнение пропало. Как было у вас?

- Тоже понадобилось несколько касаний. Я был уже весь в игре, забыл о мандраже. Хочу поблагодарить партнеров по команде, которые подсказывали. Может даже подпихнули, но это все по делу.

- Кто именно подсказывал?

- Все, кто был ближе ко мне: Баринов, Морозов, Фассон.

- Если вам нужен совет, к какому игроку в команде обратитесь?

- К любому опытному футболисту. К тому же Баринову, Миранчуку, Дзюбе. У них за плечами очень много матчей. Они спокойно мне помогут, если надо будет.

- Довольны своим дебютом, или могли лучше себя проявить?

- Всегда можно сыграть лучше. А оценку моим действиям пусть дает тренерский штаб.

- Кто ваш главный болельщик?

- Родители, которые на протяжении всего моего пути находятся рядом и помогают, за что я им благодарен. Они уже поздравили меня.

Елена Григорьевская