Полузащитник «Локомотива» Батраков оценил свой дебют в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от первого матча за «железнодорожников».
- Как долго ждали своего дебюта за первую команду?
- Ждал этого с начала весенней части чемпионата. Попадал в заявку и в каждом матче ждал, что меня выпустят. Был полностью готов к этому.
- Сильно волновались, когда узнали, что выйдете на поле?
- Волнение всегда присутствует, потому что это уже взрослый уровень футбола. Узнал о том, что выйду на поле, после перерыва, когда мне сказали разминаться и готовиться.
- Дебютанты обычно говорят, что пару касаний мяча им хватает, чтобы волнение пропало. Как было у вас?
- Тоже понадобилось несколько касаний. Я был уже весь в игре, забыл о мандраже. Хочу поблагодарить партнеров по команде, которые подсказывали. Может даже подпихнули, но это все по делу.
- Кто именно подсказывал?
- Все, кто был ближе ко мне: Баринов, Морозов, Фассон.
- Если вам нужен совет, к какому игроку в команде обратитесь?
- К любому опытному футболисту. К тому же Баринову, Миранчуку, Дзюбе. У них за плечами очень много матчей. Они спокойно мне помогут, если надо будет.
- Довольны своим дебютом, или могли лучше себя проявить?
- Всегда можно сыграть лучше. А оценку моим действиям пусть дает тренерский штаб.
- Кто ваш главный болельщик?
- Родители, которые на протяжении всего моего пути находятся рядом и помогают, за что я им благодарен. Они уже поздравили меня.
Елена Григорьевская
Бан пользователя