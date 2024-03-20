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Елич назвал Сперцяна одним из лучших полузащитников в Европе

20 Марта 2024 • 20:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Бывший заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич высказался о хавбеке кубанского клуба Эдуарде Сперцяне.

Специалист признался, что пристально следит за карьерой талантливого футболиста.

«Когда я еще работал в «Краснодаре», он немного отставал от других ребят в физическом плане, но в понимании игры был впереди всех. Теперь — один из лучших полузащитников в Европе», — заявил Елич «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил четыре ассиста.

Контракт полузащитника с «Краснодаром» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Эдуард Сперцян Никола Елич ещё теги

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