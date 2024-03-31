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Агент: «У Кайо не было проблем ни с одним тренером, включая Мусаева»

31 Марта 2024 • 10:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
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Через 8 ч. 19 мин.

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, сообщил, что бразильский футболист не испытывает проблем при работе с новым главным тренером команды Мурадом Мусаевым.

«Ранее я ничего такого не слышал, это всё слухи. У Кайо не было проблем ни с одним тренером, включая Мусаева», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Мусаев, ранее уже работавший в клубе, возглавил «Краснодар» 14 марта, сменив на этом посту сербского тренера Владимира Ивича.

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт сегодня, 31 марта, против «Локомотива». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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