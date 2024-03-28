Белоус считает, что в «Локомотиве» собраны самые перспективные российские футболисты

Известный функционер Юрий Белоус оценил игру молодых футболистов московского «Локомотива».

По мнению эксперта, в стане «железнодорожников» собраны качественные игроки с российским паспортом, которые растут под руководством молодого тренера.

«В команде самые перспективные российские футболисты. Они уже сегодня играют на самом высоком уровне», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

По итогам 20 туров «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

31 марта «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.