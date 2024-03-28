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Белоус считает, что в «Локомотиве» собраны самые перспективные российские футболисты

28 Марта 2024 • 17:22 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Известный функционер Юрий Белоус оценил игру молодых футболистов московского «Локомотива».

По мнению эксперта, в стане «железнодорожников» собраны качественные игроки с российским паспортом, которые растут под руководством молодого тренера.

«В команде самые перспективные российские футболисты. Они уже сегодня играют на самом высоком уровне», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

По итогам 20 туров «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

31 марта «Локомотив» сыграет на выезде с «Краснодаром». Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Белоус

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