Пономарёв оценил уровень игры в матче «Локомотив» - «Краснодар»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв дал свой комментарий о матче 22-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» и «Краснодар» обменялись забитыми мячами (1:1).

- Игра мне очень понравилась, обе команды выглядели очень прилично. У «Краснодара», на мой взгляд, очевидны проблемы в обороне. «Локомотив» здорово атаковал, играл много вперед, почти не было игры поперек поля, назад вратарю вообще не отыгрывали, молодцы!, - цитирует Пономарёва «Газета.ру».

Ранее Пономарёв предположил, что «Краснодар» после прихода Мурада Мусаева будет использовать наработки предыдущего наставника «быков» Владимира Ивича.

«Краснодар» имеет в своей копилке 40 очков и занимает второе место в Премьер-лиге. «Локомотив» с 33 баллами располагается на пятой строчке, а лидером РПЛ является «Зенит», у которого 41 набранное очко.

В следующем туре подопечные Мусаева в гостях сыграют против «Пари НН», матч пройдёт 6 апреля и начнётся в 16:30 по мск.

У «Локомотива» впереди игра Кубка России с «Уралом» (3 апреля), а спустя четыре дня «железнодорожники» в 23-м туре РПЛ встретятся с «Ахматом».